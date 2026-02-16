Красноярская школьница спланировала нападение на школу в игре Roblox

В Красноярске восьмиклассница, устроившая поджог в школе № 153, ранее моделировала нападения на учебное заведение в онлайн-игре Roblox. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Школьница во внутриигровой переписке интересовалась способами поджога и несколько раз воспроизводила в игре сценарии нападения на школу, называя это «манифестом».

Само нападение произошло 4 февраля: 14-летняя девочка забежала в здание школы, бросила горящую ткань в класс и ударила молотком нескольких сверстников. Пострадавших госпитализировали с ожогами и черепно-мозговыми травмами. В Красноярском крае возбудили уголовные дела по факту нападения.

В январе Роскомнадзор заявил, что сейчас нет оснований для разблокировки игры Roblox в России.