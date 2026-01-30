Расследование против Roblox открыли в Нидерландах

Популярную игровую платформу Roblox проверят на безопасность для несовершеннолетних пользователей. Об этом сообщила пресс-служба Управления по делам потребителей и рынков Нидерландов.

В ведомстве заявили, что начали расследование после сообщений о появлении на платформе насильственного или откровенного контента, а также случаев мошенничества с обманом детей.

Специалисты управления выяснят, принимают ли администраторы достаточные меры для защиты несовершеннолетних пользователей.

В пресс-службе добавили, что за последние несколько месяцев получили жалобы от родителей игроков на то, что их склонили к переводу денег для покупки виртуальной валюты.

Управление напомнило, что с 2024 года в Евросоюзе действует закон о цифровых услугах, обязывающий интернет-платформы принимать дополнительные меры для минимизации рисков для детей.

По оценке ведомства, расследование займет не менее года. При выявлении нарушений платформе выпишут штраф или обяжут совершать регулярные выплаты для погашения причиненного ущерба.

В начале декабря прошлого года Роскомнадзор заблокировал доступ к Roblox из-за распространения террористических и экстремистских материалов. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что получила более 60 тысяч жалоб от детей на блокировку платформы. Она подчеркнула, что пользователи используют методы обхода блокировок, и призвала найти другой способ борьбы с распространением противоправного контента.