Инновационные синтетические масла для компрессоров стали выпускать во Фрязине

Специализированные масла для промышленных компрессоров начали производить на Московском заводе смазочных материалов во Фрязине. Такое оборудование используют в нефтегазовой отрасли, энергетике, металлургии, строительстве и на транспорте. Масла «Газпром нефти» рассчитаны на работу в различных климатических условиях и превосходят иностранные аналоги.

Синтетические масла Gazpromneft Compressor PAO Synth-46 разработали инженеры научно-исследовательского центра смазочных материалов «Газпром нефти». Специалисты проанализировали требования производителей компрессорного оборудования и подобрали наиболее эффективную рецептуру синтетической основы и пакета присадок с помощью цифровой платформы на базе ИИ.

Как отметил гендиректор «Газпромнефть — смазочные материалы» Сергей Стародубцев, за счет новых спецификаций продуктов компания расширила ассортимент смазочных материалов.

«Это масла для всех видов транспорта, уникальные белые масла для пищевой промышленности и фармацевтики, индустриальные масла для энергетики и крупных инфраструктурных проектов. Вся эта инновационная продукция — результат эффективной работы команды аналитиков, ученых и инженеров», — подчеркнул Стародубцев.

Ранее стало известно, что новое российское масло защитит газопоршневые энергоустановки.