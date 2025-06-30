«Радиостанция Судного дня» в новой шифровке упомянула Южную Корею

Первый шифр 30 июня слушатели засекли в 12:57. Он состоял из 13 цифр и слова «зеосеул». В следующий раз шумы прервались в 14:26 другим кодом и словом «трунонорд».

До этого включение произошло 26 июня со словом «вдохокол». Днем ранее прозвучали 24 сообщения, среди которых — «сласть», «хрякохрыч», «нарциссовый», «кранокарп» и другие. Радиолюбители связали такую активность с проведением тренировки.

Коротковолновая «Радиостанция Судного дня» вещает на частоте 4625 килогерц почти 50 лет, но ее назначение и владелец до сих пор неизвестны. Искусственный интеллект расшифровал одно из ее посланий. Роскомнадзор сообщил RT, что сведения об этой станции засекречены.