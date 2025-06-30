«Радиостанция Судного дня» в новой шифровке упомянула Южную Корею
«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала слово «зевосеул»
Последние сообщения в эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучали 30 июня. Неизвестный произнес цифровой код и два слова, сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».
Первый шифр 30 июня слушатели засекли в 12:57. Он состоял из 13 цифр и слова «зеосеул». В следующий раз шумы прервались в 14:26 другим кодом и словом «трунонорд».
До этого включение произошло 26 июня со словом «вдохокол». Днем ранее прозвучали 24 сообщения, среди которых — «сласть», «хрякохрыч», «нарциссовый», «кранокарп» и другие. Радиолюбители связали такую активность с проведением тренировки.
Коротковолновая «Радиостанция Судного дня» вещает на частоте 4625 килогерц почти 50 лет, но ее назначение и владелец до сих пор неизвестны. Искусственный интеллект расшифровал одно из ее посланий. Роскомнадзор сообщил RT, что сведения об этой станции засекречены.