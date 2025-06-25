«Радиостанция Судного дня» может побить рекорд по числу сообщений за день

«Радиостанция Судного дня» за сутки выдала в эфир более 20 сообщений

«Радиостанция Судного дня», также известная как УВБ-76, с начала суток выдала в эфир уже более 20 слов. Их список приводит специализированный Telegram-канал .

Среди прозвучавших в эфире сообщений — «буеропрыщ» (09:13 — здесь и далее по московскому времени), «хрякохрыч» (10:54), «спидошлиц» (11:35), «усикозалп» (16:47) и многие другие. Радиостанция может побить рекорд по числу сообщений за день.

Ранее радиостанция активно выдавала сообщения 23 июня. В тот день слушатели получили послания «клинок», «мысовьюк», «бобина», «панировка» и «отнятье».

УВБ-76 вещает с 1970-х годов. Ее эфир представляет собой монотонное жужжание, изредка прерываемое на диктуемые по буквам сообщения. Источник сигнала по-прежнему остается неизвестным, поэтому пользователи Сети ищут в посланиях радиостанции зашифрованный смысл.