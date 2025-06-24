Таинственная российская УВБ-76, известная как «Жужжалка» и радиостанция Судного дня, снова стала посылать странные сигналы. На этот раз на фоне тревожных мировых событий в эфире прозвучали слова «бобина» и «панировка». Расшифровать непонятное и зловещее послание помог искусственный интеллект.

«Жужжалка» пробудилась: о чем были новые сигналы Молчащая месяцами «Жужжалка» неожиданно выдала 23 июня сразу несколько передач. Каждая из них являлась закодированным голосовым сообщением на русском языке, состоящим из набора буквенных и цифровых групп, в числе которых было осмысленное слово. В общей сложности радиостанция Судного дня выдала несколько сигналов: 11:17 (МСК) — «НЖТИ 72753 КЛИНОК 0979 2679 МЫСОВЬЮК 9812 8351»

12:33 (МСК) — «НЖТИ 61163 БОБИНА 3725 2902»

14:25 (МСК) — «НЖТИ 03011 ПАНИРОВКА 5821 6631»

15:40 (МСК) — «НЖТИ 70257 ОТНЯТЬЕ 6079 0078» Все это совпало с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, поэтому любители загадок и тайн заподозрили, что в посланиях могли закодировать важную информацию. Многие предполагают, что эфир неслучайно ведется именно в те моменты, когда мир балансирует на грани катастрофы.

Фото: РИА «Новости»

Послания после ударов США по Ирану Активизация радиостанции УВБ-76 произошла сразу после крупного и опасного международного события — атаки американских бомбардировщиков по ядерным объектам Ирана. Самолеты B-2 сбросили противобункерные снаряды GBU-57 на цели в Фордо, Натанзе и Исхафане. Удары были такой силы, что воронки можно увидеть даже из космоса. Президент США Дональд Трамп назвал военную операцию успехом, а в России атаку охарактеризовали как акт агрессии. Прямое вмешательство американцев в конфликт взбудоражило весь мир и вызвало волну тревоги из-за возможного начала ядерной войны. На фоне подобного пробуждение «Жужжалки», конечно, выглядело особенно зловещим. Life.ru попытался расшифровать тайные сигналы радиостанции судного дня с помощью нейросетей. Издание отметило, что если внимательнее присмотреться к передачам, то можно увидеть тревожные послания.

Варианты расшифровки Первым осмысленным словом из сообщения является «клинок». В контексте конфликта на Ближнем Востоке он может означать оружие, готовое к удару. Не исключено, что слово является условным сигналом к обнажению «меча возмездия» — к подготовке ответного удара. Числовые группы 72753 и 0979 2679 тоже могут быть не случайны. Вполне вероятно, что это зашифрованный приказ определенной части стратегических сил. Следом за «клинком» станция передала странное слово «мысовьюк». Некоторые предполагают, что это искаженная фамилия, позывной оператора или название секретного объекта. «В конспирологических версиях не исключено и такое: „клинок“ — команда, „мысовьюк“ — тот, кто должен ее исполнить. Это может быть условное указание для специального отряда или автоматизированной системы, дремлющей до поры», — ответил ИИ на запрос Life.ru о посланиях «Жужжалки». Слово «бобина» тоже может иметь особый смысл. По мнению нейросетей, им могли обозначить команду проверить соединение с периферийными пусковыми установками или запасными командными пунктами. За цифрами может скрываться шифр адресатов или частот, на которых пройдет следующая передача.

Фото: РИА «Новости»

Жуткая «панировка» Прозвучавшую в эфире «панировку» ИИ интерпретировал как зловещую метафору, обозначающую подготовку к ядерному удару. «Третье сообщение пришло в 14:25, когда мир уже переваривал новость о бомбардировке Ирана и нервозность достигла пика. Вполне уместно, что последняя депеша дня несет название чего-то, что предвещает „жаркую обработку“», — допустила нейросеть. Четвертому посланию в Сети дали больше всего интерпретаций. Слово «отнятье» может относиться к жизни и надежде или означать команду убрать последний барьер. Некоторые конспирологи не исключают, что это призыв отключить систему контроля человека и передать волю машинам возмездия. Нейросеть написала, что «отнятье» может относиться и к голосу самой радиостанции. «Если верить мифам, исчезновение сигнала „Жужжалки“ и будет тем самым триггером Судного дня», — объяснил ИИ. Иными словами, когда радиостанция прекратит вещание, жителям планеты Земля стоит начать готовиться к концу света.