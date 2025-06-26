«Оболобьес». Радиостанция Судного дня выдала рекордное число сообщений за сутки

Радиостанция УВБ-76, известная как Радио Судного дня, установила новый рекорд. За последние сутки она передала 24 сообщения.

Накануне, 25 июня, с 9:09 до 17:11 по московскому времени, на радиостанции, которую еще называют таинственной «жужжалка», прозвучали 24 сообщения. В них было 29 слов, некоторые из которых повторялись.

Послания включали в себя кодовые фразы: «хрякохрыч», «фондошурф», «коржоплот», «ментотреп», «кранокарп», «усикозалп», «оболобьес», «коньячный», «носодуст», «цжап», «икорный», «улвн».

УВБ-76 известна радиолюбителям с конца 1970-х. Чаще всего на ее частоте слышен только шум, поэтому станцию и называют «жужжалкой». Но иногда в эфир выходят слова, которых нет в русском языке, и даже целые фразы.

Назначение радиостанции остается загадкой. Согласно одной из теорий, УВБ-76 может служить для запуска ядерных боеголовок в случае глобального ядерного конфликта.

Ранее ИИ расшифровал сигналы радиостанции Судного дня об Иране и США. Прозвучавшую в эфире «панировку» нейросеть интерпретировала как подготовку к ядерному удару.