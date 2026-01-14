«Радиостанция Судного дня» передала седьмое сообщение в 2026 году

Таинственная «жужжалка», больше известная как «Радиостанция Судного дня», передала 14 января единственное сообщение. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи» .

В 19:33 в эфир вышла шифровка из позывного НЖТИ, девяти цифр и слова «люэсобаул». Это сообщение стало седьмым с начала 2026 года, до этого транслировались слова «раекориал», «омарокадр», «кортодонг», «нутошато», «вкрапленье» и «глотанье».

Радиолюбители пристально следят за УВБ-76, которая вещает на частоте 4625 килогерц с 1975 года и, предположительно, принадлежит военным. В 2025 году маркер сигнала в виде жужжания прерывался 357 раз, передав сообщения на русском языке. Из них самыми активными днями стали 12 февраля и 25 июня, когда прозвучали 25 и 24 шифровки соответственно.

В декабре на «Радиостанции Судного дня» произошел сбой, в эфир вышло «Лебединое озеро». Военкор Дмитрий Стешин объяснил это проделками шутников из недружественных стран.