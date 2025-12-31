Военкор объяснил сбой в эфире «Радиостанции Судного дня»

Военкор Дмитрий Стешин объяснил, почему на «Радиостанции Судного дня» заиграл фрагмент из балета «Лебединое озеро» спустя сутки после атаки дронов ВСУ на новгородскую резиденцию президента России Владимира Путина. В Telegram-канале «Русский тарантасъ» он предположил, что сигнал перебили некие «шутники».

«Какие-то шутники, возможно, из недружественных государств, вышли на эту частоту с мощнейшим передатчиком, забившим сигнал УВБ-76», — написал журналист.

Стешин добавил, что во время странного эфира на заднем плане при этом был хорошо слышен штатный звук «жужжалки». Военкор посоветовал россиянам выдохнуть и резать салаты.

В эфире радиостанции УВБ-76 тогда передали не только отрывок из балета, но также песни «Свинорез» и «Лето и арбалеты» Акима Апачева, а также детские песни, переделанные на военный лад, причем в некоторых из них прозвучали матерные слова.