«Радиостанция Судного дня» передала третье сообщение за день

«Радиостанция Судного дня» выдала в эфир третье зашифрованное сообщение за 12 января. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи» .

Загадочная радиостанция УВБ-76 передала третье за сутки сообщение в 21:48 по московскому времени.

«НЖТИ 14559 ОМАРОКАДР 4895 6841», — говорилось в нем.

Пользователи в комментариях опубликовали шуточные гифки с омарами, кто-то вспомнил про задержание венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Еще один комментатор пошутил, что после третьего сообщения, вероятно, относящегося к морской тематике, «Бразилия напряглась».

До этого «Жужжалка» передала сообщения «нутошато» и «кортодонг».

Ранее радиостанция сразу после наступления Нового года передала зашифрованное сообщение со словом «глотанье». Радиолюбители были удивлены, что «жужжалка» продолжала вещать в новогоднюю ночь.