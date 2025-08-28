«Радиостанция Судного дня» передала максимальное количество слов за месяц

В эфире коротковолновой «Радиостанции Судного дня» 28 августа прозвучали 19 слов. Она передала полтора десятка сообщений, сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи» .

Первое из 15 сообщений прозвучало в 09:09, следующее — спустя восемь минут. Неизвестный произнес слова «вокзальный» и «азооспермия». Затем жужжание прервалось словами «соляный», «мексиканец», «дворник», «режемюль» и «водометный».

После полудня вещание возобновилось словами «драпозаяц» и «донотасс». Далее радиостанция передала «бромониз», «духонаб», «пельвеция», «белобровый», «наведенье», «бурачный», «книжица», «пимофлик», «тутосекс» и завершилось в 17:10 словом «азовопул».

Все сообщения сопровождались числовым кодом и аббревиатурой, всего 19 слов — максимальное количество с начала августа. Ни одно из слов не повторялось за время наблюдений.

В предыдущий день радиолюбители услышали на УВБ-76 слово «ниторомопс». Оно уже звучало 30 января 2025 года.