«Радиостанция Судного дня» снова ожила утром 28 августа: что было в эфире УВБ-76

Утром 28 августа «Радиостанция Судного дня» передала два новых загадочных сигнала. В 09:09 в эфире УВБ-76 прозвучало слово «вокзальный», а всего через несколько минут (в 09:17) — слово «азооспермия», сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Накануне «Радиостанция Судного дня» также выдала несколько посланий: числовой код из 13 цифр, аббревиатуру НЖТИ и слово «нитромопс».

УВБ-76 начала работать еще в 70-х годах прошлого века. Точное ее предназначение неизвестно.

По одной из версий, «Радиостанция Судного дня» якобы принадлежит российским военным. Другое название УВБ-76 — «жужжалка», связано оно с монотонным жужжащим звуком, который издает станция большую часть времени. Но иногда она оживает и передает сигналы на русском языке.

Как правило, это происходит на фоне важных мировых событий.