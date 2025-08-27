Новое сообщение прозвучало в эфире «Радиостанции Судного дня»

В эфире «Радиостанции Судного дня» 27 августа прозвучало одно новое сообщение. Об этом написал Telegram-канал «УВБ-76 логи» .

В 17:05 радиолюбители зафиксировали трансляцию числового кода из 13 цифр, аббревиатуры НЖТИ и слова «нитромопс». Такое же сообщение, но с другим числовым кодом, прозвучало 30 января 2025 года.

Радиостанция вещает с 1970-х годов на частоте 4625 килогерц, ее предназначение неизвестно. Сигналы передаются регулярно на русском языке. По одной из версий, УВБ-76 принадлежит российским военным. Предыдущий раз дежурный сигнал-жужжание прервался 25 августа двумя сообщениями — «нардосаж» и «пулолед».

Необычайная активность «Радиостанции Судного дня» фиксировалась 11 августа после выступления президента США Дональда Трампа. Через день повторились сообщения, переданные в январе 2022 года.