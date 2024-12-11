Путин обратил внимание на важность ИИ для создания беспилотных систем

Связанные с искусственным интеллектом возможности открывают для специалистов новые горизонты в создании беспилотников. Об этом во время международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» заявил президент России Владимир Путин.

Благодаря развитию ИИ новые возможности также открываются в сфере робототехники, подчеркнул глава государства.

«Искусственный интеллект теперь понимает, анализирует даже трудночитаемые изображения и видеозаписи, несмотря на погодные условия и другие помехи», — рассказал он.

Путин отметил, что Россия приглашает для совместной работы по ИИ ученых со всего мира. Он предложил провести стратегическую сессию о будущем нейросетей и обсудить на ней, в каком направлении будут развиваться технологии.

Президент не исключил, что в будущем появится сильный ИИ, который превзойдет человека в ключевых видах деятельности. По его словам, это произойдет благодаря развитию способности к рассуждению.