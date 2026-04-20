Продюсер Пригожин заявил о заполненности стримингов песнями от ИИ

Созданные при помощи искусственного интеллекта музыкальные произведения заполнили большинство стриминговых платформ. С таким заявлением выступил российский продюсер Игорь Пригожин в интервью «Вестям» .

Он подчеркнул, что подобные композиции попали в чарты платформ и заняли неплохие места.

«Искусственный интеллект доминирует, особенно в стриминговых платформах», — заявил Пригожин.

Значительных изменений в шоу-бизнесе из-за развития искусственного интеллекта не произойдет. Об этом в начале февраля говорил Пригожин.

Он пояснил, что созданные при помощи нейросетей композиции — всего лишь тренд, который быстро уйдет. Слушатели вернутся к живому исполнению.

На минувшей неделе созданная при помощи искусственного интеллекта англоязычная кавер-версия песни российского певца Юры Шатунова «Седая ночь», исполненная голосом американского рэпера Канье Уэста, заняла первую строчку мирового чарта Shazam Global Top 200.

Композицию под названием Silver Night создал автор из Ижевска, известный под псевдонимом August Septemberov. В комментарии 360.ru он пояснил, что ему всегда нравилось, как русские песни звучат на других языках.