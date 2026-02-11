Иосиф Пригожин выразил уверенность в том, что ИИ и живые артисты найдут общий язык в шоу-бизнесе

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин сообщил «Ридусу» , что популярность исполнителей и композиций, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ), не приведет к масштабным изменениям в шоу-бизнесе. По его мнению, ИИ просто займет свою нишу в этой сфере.

В последнее время в социальных сетях и Телеграм-каналах активно обсуждают влияние нейросетей на мир популярной музыки. Некоторые предполагают, что ИИ может вытеснить живых исполнителей из музыкальных сервисов, так как он способен создавать треки за считаные секунды.

Однако Пригожин считает, что ИИ-исполнители — это всего лишь новый тренд, подобный моде на винил в эпоху цифровых технологий.

«Человек — живое существо. Он сейчас наестся искусственным интеллектом, ему захочется чего-то живого, тактильного», — отметил Пригожин.

Продюсер уверен, что в будущем человек и искусственный разум будут сосуществовать на эстраде, заняв каждый свои рыночные ниши.

«Безусловно, искусственный интеллект будет продвигаться, будет усиливать свои позиции. Но при всем при этом живое тоже останется», — сказал Пригожин.