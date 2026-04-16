16 апреля 2026 02:00 Звезды в шоке. Как обычный парень из Ижевска заставил Канье Уэста петь под Шатунова и убедил в этом весь мир 0 0 0 Фото: Imagespace/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

Канье Уэст прорыдал со сцены «Седую ночь» Юры Шатунова в английской версии — интернет стоит на ушах уже неделю. Странная запись, сделанная якобы на концерте Йе, возглавила западные чарты, но автор этого чуда до сих пор не может поверить в случившееся. Хит разлетелся быстрее лесного пожара — кто стоит за кулисами гениального тренда и как он может перевернуть всю индустрию, даже не имея музыкального образования?

Как Канье Уэст спел «Седую ночь» В апреле 2026 года соцсети взорвал ролик, где американский рэпер Канье Уэст якобы исполняет на огромном стадионе англоязычную версию легендарного хита Юрия Шатунова «Седая ночь». Трек получил название Silver Night, и за считанные дни не только набрал миллионы просмотров, но и возглавил мировой чарт Shazam — более 330 тысяч попыток зашазамить. Видео выглядело настолько убедительно, что многие поверили: знаменитый рэпер действительно спел русскую классику. Англоязычная версия «Седой ночи» и в самом деле звучала настолько органично, будто Йе записывал ее в своей студии после паломничества в Оренбург. На самом деле, это была полностью сгенерированная нейросетью работа, которая запустила настоящий бум на ИИ-переделки российских песен западными знаменитостями.

Тренд моментально пробил границы стран. На Reddit западные пользователи, никогда не слышавшие о «Ласковом мае», признаются, что песня «бьет их в самое сердце». Русскоязычные слушатели и вовсе в восторге: знакомая с детства мелодия в западной обертке звучит как дорогой стадионный гимн. Как сделано шоу Канье Уэста с «Седой ночью» Визуально ролик Silver Night — шедевр цифрового творчества. В качестве видеоряда использованы кадры с реальных выступлений Канье Уэста на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе. На экране — темная сцена с вращающейся световой сферой, толпа фанатов в едином порыве подпевает, прожектора режут ночь, как серебряные лезвия. Йе в своей фирменной манере — в черном, с микрофоном, полный эмоциональный накал. ИИ настолько искусно синхронизировал движения губ и мимику артиста с новым текстом, что возникает полная иллюзия реальности. В какие-то моменты «виртуальный» Канье замолкает, протягивая микрофон залу, и многотысячная толпа (опять же, благодаря магии монтажа) «подхватывает» припев: «And once again silver night…». Это создает эффект невероятного масштаба и эпичности. Зрители в комментариях шутили, что это лучший концерт Канье Уэста, на котором им никогда не суждено побывать.

Технически мелкие нестыковки заметны: движение рэпера иногда не попадали в такт, жесты чуть запаздывали, но для миллионов это уже не имело значения. Видео выглядело как настоящий живой концерт в Лос-Анджелесе на SoFi Stadium — именно так его и позиционировали в первых вирусных репостах. Визуальный фейк мгновенно разлетелся по TikTok и VK, породив сотни ремейков. Кто автор видео с песней «Седая ночь» в исполнении Канье Уэста Кто же этот «кукловод», заставивший мировых звезд петь под свою дудку? Автор выступает под ником August Septemberov. Он не музыкальный магнат и не айтишник из Кремниевой долины. Парень живет в Ижевске и работает в обычном туристическом агентстве. Энтузиаст без музыкального образования просто решил поэкспериментировать с нейросетями. Он перевел текст «Седой ночи», сгенерировал вокал в стиле Канье Уэста и наложил все на реальные концертные кадры. В описании под видео ижевчанин честно указал, что это работа искусственного интеллекта, но ролик уже набрал такую популярность, что многие не обратили на это внимания.

«Мне всегда нравилось как русские песни звучали на иностранном языке, как например в передаче Ciao, плюс когда была волна переделанных песен „Базовый минимум“ интересно было сделать смешной кавер, и удивило насколько Suno скопировал голос», — рассказал 360.ru August Septemberov. Парень к успеху шел Первые ролики ижевчанин специально выкладывал на пустую страницу, чтобы не захламлять основной аккаунт, и вдруг — «выстрелило». Аккаунт @augustseptemberov внезапно стал центром притяжения сотен тысяч поклонников. «Стало интересно переводить песни на разные языки и затем решил создать страницу, и случайно начало „стрелять“. <…> Да, я стал родоначальником вируса с Канье Уэстом. И другие звезды на сценах теперь исполняют русские хиты», — объяснил свою тактику August Septemberov. Из обычного менеджера по туризму мужчина превратился в человека, чьи работы репостит Тимати и обсуждают в эфирах федеральных каналов. Что изменилось в жизни автора Silver Night С приходом популярности жизнь ижевского креатора изменилась. Теперь на соцсети и работу с ИИ уходит гораздо больше времени. Автор признается, что чувствует давление: количество подписчиков растет, как и требования к роликам.

«Сейчас в принципе все тоже самое, но чуть больше давления от того что резко добавились подписчики, уже больше времени надо тратить на социальные сети и нейросети», — признался нейроартист. Тем не менее, он продолжает заниматься музыкой с удовольствием. Близкие ижевчанина удивились его успеху, но поддержали эксперименты. Сам автор относится к своему статусу «родоначальника вируса» со скромностью, хотя и признает, что именно его видео с Канье Уэстом задало тон всему нынешнему безумию в соцсетях. Нилетто, Шатунов, Разин и другие о кавере В Сети новинка уже обрела статус феномена. На запись сразу обратили внимание и известные музыканты. Певец Нилетто в комментариях под видео написал, что кавер «звучит круто как для тех, кто любит творчество Юры, так и для любителей R’n’B и соул-музыки». Другие блогеры заявляли, что мурашки от «серебряной» версии пробирают не хуже оригинала. Тимати выложил Silver Night у себя с ироничным комментарием, правда, забыл указать автора. Рэпер Гуф признался, что почти «повелся» на реальность кавера.

С Разиным было сложно, Шатунов поставил лайк Пожалуй, самой интересной деталью стал контакт ИИ-продюсера с представителями «Ласкового мая». «Сначала Разин подписался на меня, затем удалил, когда я ему написал по поводу того, что он мой кавер выставил на площадки», — пояснил ижевчанин. Разин объяснял, что все права на песни группы еще в 2013 году были переданы правообладателям в США. Он призвал фанатов обратить внимание версию под названием Silver Night от группы Batstyle. «Официальный аккаунт Шатунова оставил в комментариях палец вверх, и я тут же ему написал, и по поводу этого», — добавил August Septemberov. Планировать что-то с Разиным, по словам ижевчанина, невозможно. Известно, что в России против Андрея Разина возбудили уголовное дело о мошенничестве, из страны он уехал. Семья Шатунова считает, что продюсер причинил им ущерб на миллиард рублей.

С директором «Ласкового Мая», посмотрим в будущем. У них сейчас разбирательства между собой. В планах, если про меня не забудут, как-то все легализовать свое творчество на крупных площадках. August Septemberov

Какие российские песни перепели с помощью нейросети западные знаменитости После успеха «Silver Night» тренд на ИИ-каверы российских хитов в исполнении западных звезд набрал обороты с ураганной скоростью. August Septemberov продолжил эксперименты, сеть заполонили треки, где нейросеть заставляла зарубежных артистов петь Кадышеву и Шамана — душевные народные мотивы превращались в современные хиты с западным акцентом. В телеграм-канале ИИ-креатора из Ижевска сейчас можно найти музыку на любой вкус. Его силами Stromae исполнил «Миллион алых роз», а Билли Айлиш перепела «Царицу». Другие пользователи подхватили волну, и вскоре ИИ-версии российских песен заполонили TikTok. Новый тренд или угроза искусству Вокруг цифровой феерии вокруг «Седой ночи» и прочих AI-ремейков развернулась бурная дискуссия. Музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с News.ru предположил, что любая шумиха на тему Юрия Шатунова в итоге помогает продвинуть его песни. «Любой инфоповод о солисте группы „Ласковый май“, певце Шатунове, так или иначе привлекает внимание к творчеству самого артиста», — сказал Рудченко.

Другие продюсеры полагают, что эти треки пока скорее напоминают забавный эксперимент, чем полноценный музыкальный продукт. Сын композитора Владимира Шаинского Вячеслав заявил, что у ИИ нет «души музыки», и такие проекты уместны лишь как развлечения. Как музыканту, Шаинскому не хотелось бы, чтобы искусственный интеллект заменил человека в этой сфере. Еще жестче отозвался о ситуации с кавером на «Седую ночь» представитель Шатунова Аркадий Кудряшов. По его мнению, созданный нейросетью трек «никому не интересен». «Там нет автора. Парень, который это сделал, мне звонил, мы это обсуждали. Это никому неинтересно», — заявил Кудряшов. Впрочем, реальное положение дел выглядит иначе. Ижевский нейрокреатор создал трек всего за три минуты. За следующие два дня видеоролик набрал свыше шести миллионов просмотров и попал в топ-100 самых прослушиваемых песен в России.