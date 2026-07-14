Первая геймерская платформа для пожилых людей появится в России
Специалисты в области геронтологии при поддержке Института развития интернета и Минздрава России работают над проектом «Академия ясного ума». Геймерская платформа предназначена для когнитивных тренировок пожилых людей. Об этом сообщили «Известия».«Известия»
Идея создавать цифровые игры для профилактики возрастных нарушений принадлежала Минздраву. Разработчики геймерской платформы «Академия ясного ума» учли мировой опыт подобных проектов и согласовали задания со специалистами.
«Дополнительным преимуществом новой инициативы станет запуск на платформе „Одноклассники“, что позволит сделать ее доступной для широкой аудитории старшего возраста», — сообщил заместитель генерального директора ИРИ Андрей Воронков.
Ранее о пользе видеоигр для пенсионеров сообщила замдиректора по научно-методическому сопровождению «Центра цифровых видов спорта» Елена Скаржинская. Достаточно получаса командных практик.