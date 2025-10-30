Педагог Скаржинская заявила о пользе командных видеоигр для пожилых людей
Кандидат педагогических наук и замдиректора по научно-методическому сопровождению спортивной школы «Центр цифровых видов спорта» Елена Скаржинская подтвердила положительное воздействие компьютерных игр на поддержание умственных функций пожилых людей. Об этом сообщило ИА НСН.
По словам эксперта, даже полчаса ежедневных игровых сессий могут приносить значительную пользу.
«Лучше всего выбирать командные игры, где есть результат. Вы решаете стратегические задачи, выбираете тактические ходы», — отметила специалист.
Как пояснила Скаржинская, такое хобби может отсрочить старение мозга. Дозировка игровой нагрузки индивидуальна и зависит от образа жизни.