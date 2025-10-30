Педагог Скаржинская заявила о пользе командных видеоигр для пожилых людей

Кандидат педагогических наук и замдиректора по научно-методическому сопровождению спортивной школы «Центр цифровых видов спорта» Елена Скаржинская подтвердила положительное воздействие компьютерных игр на поддержание умственных функций пожилых людей. Об этом сообщило ИА НСН .

По словам эксперта, даже полчаса ежедневных игровых сессий могут приносить значительную пользу.

«Лучше всего выбирать командные игры, где есть результат. Вы решаете стратегические задачи, выбираете тактические ходы», — отметила специалист.

Как пояснила Скаржинская, такое хобби может отсрочить старение мозга. Дозировка игровой нагрузки индивидуальна и зависит от образа жизни.