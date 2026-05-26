Профессор Боголепова назвала нарушения обоняния, вкуса и чувства времени ранними признаками болезни Альцгеймера

Нарушение обоняния, вкуса и восприятия времени могут быть ранними предвестниками болезни Альцгеймера (БА), рассказала доктор медицинских наук, профессор Анна Боголепова на заседании научного совета РАН «Науки о жизни». Ее слова привел сайт KP.RU .

Болезнь Альцгеймера развивается постепенно, и от первых симптомов до деменции может пройти от двух до семи лет. На ранних стадиях разрушительные процессы поражают первичную сенсорную кору головного мозга, что приводит к развитию сенсорных нарушений — обоняния и вкуса. В результате мозг недополучает важную информацию от органов чувств. Это способствует дополнительному повреждению гиппокампа — ключевого участка мозга, отвечающего за память, ориентацию в пространстве и другие когнитивные функции.

Еще одним неожиданным признаком БА может быть нарушение чувства времени — дисхронометрия. Человек теряет способность точно отслеживать ход времени, из-за чего минуты могут казаться часами и наоборот.

«Если вы замечаете у себя или у пожилого родственника подобные проявления, нужно обязательно обратиться к врачу-неврологу», — советуют специалисты.

Однако часто люди не придают значения таким изменениям, списывая их на стресс или естественное старение. По данным Всемирной организации здравоохранения, 62% медицинских работников считают деменцию частью нормального старения. В результате многие пациенты не получают должной диагностики.