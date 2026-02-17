Переговорная позиция и не более. В Думе усомнились, что Telegram заблокируют 1 апреля

Информация о точной дате блокировки Telegram в России вызывает сомнения. Вероятно, это лишь переговорный ход, направленный на то, чтобы заставить платформу следовать законам. Такое предположение сделал зампред комитета Госдумы по информполитике Евгений Попов.

«Я ничего ни подтвердить, ни опровергнуть не могу, у меня подобной информации нет. Лично я считаю, что это может быть переговорной позицией. И не более того», — написал он в своем телеграм-канале.

По мнению парламентария, точные даты отключения социальных сетей и других ресурсов выглядят странно.

До этого депутат Андрей Свинцов назвал новости о блокировке Telegram первоапрельской шуткой.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, в свою очередь призвал не пугать пользователей угрозой блокировки Telegram, также он предупредил о мошенниках, которые начали предлагать «ускорители» для работы платформы.