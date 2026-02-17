Депутат Немкин предупредил о мошенниках, которые начали предлагать «ускорители» для Telegram

В связи с ограничениями работы мессенджера Telegram в России активизировались злоумышленники, предлагающие различные «специальные боты» и «ускорители» для повышения скорости работы приложения. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с RT .

Парламентарий отметил, что такие предложения используются как инструмент социальной инженерии и не имеют ничего общего с технической реальностью.

Злоумышленники распространяют ссылки через чаты, комментарии и видеоролики с инструкциями о том, как обойти ограничения или ускорить работу Telegram. Пользователю предлагается перейти по ссылке, авторизоваться через Telegram или установить дополнительное приложение. Однако на деле это приводит к передаче злоумышленникам доступа к аккаунту или установке вредоносного ПО.

«Так называемые боты для ускорения нередко запрашивают расширенные разрешения, включая доступ к сообщениям, контактам и сессиям устройства», — отметил Немкин.

Депутат подчеркнул, что никакие сторонние боты не могут повлиять на скорость работы платформы — она зависит только от качества интернет-канала, инфраструктуры оператора связи и особенностей самого сервиса.