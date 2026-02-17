Не пугайте пользователей: в Госдуме рассказали о будущем Telegram

Депутат Немкин: нужно не пугать блокировкой Telegram, а следить за ним

Нужно не пугать пользователей угрозой блокировки Telegram, а наблюдать за его поведением и развитием ситуации и, исходя из этого, делать выводы. Об этом заявил РИА «Новости» член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Первые шаги со стороны Telegram есть, но впереди — серьезная работа по выстраиванию прозрачной и устойчивой модели взаимодействия с российскими требованиями», — подчеркнул он.

Депутат добавил, что решения такого уровня должны приниматься не под действием слухов, а на основе реальных изменений.

Ранее коллега Немкина Андрей Свинцов назвал информацию о возможной блокировке Telegram первоапрельской шуткой и добавил, что с мессенджера, наоборот, могут снять ограничения при выполнении законов.