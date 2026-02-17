В Госдуме назвали новости о блокировке Telegram первоапрельской шуткой

Озвученную прессой дату полной блокировки Telegram — 1 апреля — не следует считать серьезной. С мессенджера могут снять ограничения, если он будет исполнять российские законы, заявил РИА «Новости» зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Депутат назвал эту дату юмористической и добавил, что есть надежда на снятие ограничений. Это произойдет, если Telegram выполнит комплекс мер, включающий уплату налогов, открытие юрлица и хранение персональных данных на территории России.

«Эти полтора месяца — совершенно спокойный срок, в течение которого Telegram, наоборот, может легализоваться», — подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что на прошлой неделе мессенджер уже заблокировал более 230 тысяч каналов и файлов.

Ранее Роскомнадзор отказался комментировать данные о том, что Telegram полностью заблокируют с 1 апреля. В ведомстве уточнили, что им «нечего добавить».