Осьмаков назвал современную войну столкновением энергопотенциалов

Современная война превратилась в противостояние энергетических потенциалов. Об этом заявил заместитель министра обороны России Василий Осьмаков, сообщила пресс-служба правительства.

По его словам, изменившиеся темпы боевых действий требуют новых подходов к энергоснабжению войск.

«Одновременно с этим количество потребителей энергии и объемы мощностей будут только расти, в том числе из-за внедрения решений, связанных с энергозатратными элементами искусственного интеллекта», — сказал Осьмаков.

Российские военные активно используют ИИ-технологии в зоне специальной военной операции. Например, беспилотник-перехватчик «Елка» с помощью искусственного интеллекта самостоятельно находит и атакует вражеские дроны, разрывая их на куски прямо в воздухе.

Месяц назад турецкая компания Baykar представила новый беспилотник-камикадзе с элементами ИИ.