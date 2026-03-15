Компания Baykar представила БПЛА-камикадзе K2 с элементами ИИ

Турецкая компания Baykar представила новый дрон-камикадзе K2 Kamikaze, успешно завершивший двухдневные летные испытания над заливом Сарос. Об этом РИА «Новости» сообщили в компании.

Согласно заявлению компании, уникальный дрон-камикадзе К2 продемонстрировал возможности автономного управления, искусственного интеллекта и полетов в составе группы. В летных испытаниях участвовали пять беспилотников К2, выполнивших в воздухе полеты в формации «правый эшелон», «линия» и «V», «Туран» и «стена».

Платформа оснащена передовыми алгоритмами ИИ, навигационной системой, позволяющей выполнять задачи в условиях подавления сигналов спутниковой навигации и РЭБ, а также камерой EO/IR, обеспечивающей функции разведки, наблюдения и точного наведения на цель. Дрон-камикадзе сможет ориентироваться, визуально сканируя местность с помощью камер и систем ночного видения.

В компании отметили, что в своем классе К2 является платформой с максимальной взлетной массой 800 килограммов. Дрон способен нести боевую часть весом до 200 килограммов, его дальность полета превышает две тысячи километров, а время пребывания в воздухе — свыше 13 часов.

Прошлой осенью беспилотный истребитель Bayraktar Kızılelma сбил самолет-мишень с реактивным двигателем ракетой «воздух — воздух».