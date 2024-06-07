Новую ставку по налогу на прибыль для IT-компаний установят до 2030 года

Путин: нужно установить ставку в 5% по налогу на прибыль для IT-компаний России

В России необходимо установить ставку по налогу на прибыль для IT-компаний в 5%. Она будет действовать до 2030 года включительно, заявил во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2024 президент Владимир Путин.

«Для поддержки IT-отрасли предусмотрим целый ряд мер, включая учет с повышенным коэффициентом расходов на отечественные цифровые решения при расчете налога на прибыль», — отметил российский лидер.

Поддержка позитивных изменений в обществе и экономике будет наращиваться, заверил Путин. Ранее он предложил расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах и поручил проиндексировать пенсии работающим пожилым россиянам. Кроме того, МРОТ в стране с 2025 достигнет 22 тысяч рублей.

Россия лидирует в мировой торговле, активно развивает логистику и расширяет географию сотрудничества. Перед страной стоит цель войти в четверку крупнейших экономик мира. Сейчас Россия уже обогнала Японию и Германию.