Россия обогнала Японию и Германию по объему экономики

Российская экономика развивается стремительно, ее темпы уже превысили среднемировые, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2024. Страна уже обогнала Японию и Германию и продолжит обеспечивать стабильный рост

«По итогам прошлого года рост ВВП России составил 3,6%, а за первый квартал текущего года — 5,4%», — подчеркнул глава государства.

Особенно важно, добавил Путин, что такая динамика определяется в первую очередь несырьевыми отраслями. Даже несмотря на санкции и ограничения, Россия лидирует в мировой торговле, активно развивает логистику, географию сотрудничества.

«Мы поставили цель — войти в четверку крупнейших экономик мира», — заявил Путин.

Российский лидер принимает участие в заседании 27-го Петербургского международного экономического форума. На сессии также присутствуют президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора и его коллега из Зимбабве Эммерсон Мнангагва.

Ранее Путин рассказал, что сейчас все страны начали бороться за суверенитет. Но некоторые западные государства пытаются сохранить свою гегемонию всеми правдами и неправдами.