Россиянам рассказали, в каких сферах можно быстрее всего построить карьеру

Цифровые технологии, искусственный интеллект и промышленность стали сферами с наиболее быстрым карьерным ростом. Об этом независимый HR-эксперт Зулия Лоикова сообщила НСН .

По словам специалиста, в IT-компаниях сохраняется высокий спрос на разработчиков. Работодатели активно развивают наставничество и стажировки, благодаря чему сотрудники могут быстрее наращивать навыки и претендовать на руководящие должности.

Лоикова отметила, что цифровые решения также активно применяют в медицине и агропромышленном комплексе. Это создает дополнительные возможности для профессиональных экспериментов и ускоренного продвижения.

В промышленности, как заявила HR-эксперт, особенно ощущается нехватка молодых инженеров, которые занимаются программами автоматизации. Специалисты, готовые учиться и использовать знания на практике, могут пройти путь от начинающего инженера до руководителя в узкой технологической области.

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