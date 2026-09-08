«Мы будем трехлетними детьми». Разработчик ИИ оценил риск вымирания человечества

Вероятность того, что искусственный интеллект приведет к вымиранию человечества в течение ближайших 30 лет составила 10-20%. Об этом заявил ученый-компьютерщик и почетный профессор Университета Торонто Джеффри Хинтон в эфире программы Today на Би-би-си .

По словам ученого, развитие технологий идет намного быстрее, чем он ожидал. Хинтон предположил, что в течение 20 лет люди могут создать ИИ, превосходящий их по интеллекту. Он сравнил возможное соотношение людей и сверхинтеллекта с отношениями маленького ребенка и взрослого человека.

«Мне нравится думать об этом так: представьте себя и трехлетнего ребенка. Мы будем трехлетними детьми», — отметил Хинтон.

Ученый призвал государства регулировать разработку ИИ. По его мнению, стремление крупных компаний к прибыли само по себе не гарантирует безопасность технологии.

За исследования в области ИИ Хинтон получил Нобелевскую премию по физике. Вместе с Яном Лекуном и Йошуа Бенгио его называли одним из «крестных отцов» искусственного интеллекта. При этом Лекун, главный специалист по ИИ в Meta*, оценивал угрозу вымирания человечества значительно ниже, чем его коллега.

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