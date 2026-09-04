Финансист Селезнев предупредил об угрозе увольнения за загрузку рабочих данных в нейросети

Сотрудника могут привлечь к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения за передачу конфиденциальных рабочих данных в публичные нейросети. Эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев пояснил, что работодатель должен заранее установить запрет и ознакомить с ним сотрудника, сообщает Газета.ru .

Наиболее высокий риск утечек, по словам Селезнева, существует в продажах, клиентском сервисе, разработке программного обеспечения, финансовых и юридических подразделениях. В чат-боты могут попасть данные клиентов, договоры, отчетность, презентации, программный код и техническая документация.

Эксперт отметил, что работники часто загружают документы в ИИ-сервисы, стремясь быстрее выполнить задачу или не понимая рисков. После отправки файла во внешний сервис компания фактически теряет контроль над информацией, пишет kp.ru.

Само использование нейросети не станет безусловным основанием для увольнения. Работодателю потребуется доказать, что сведения составляли коммерческую тайну или относились к защищаемым данным, запрет был установлен официально, а сотрудник знал о нем.

За нарушение возможны замечание, выговор, увольнение и взыскание подтвержденного ущерба. Селезнев рекомендовал компаниям закрепить правила работы с ИИ, ограничить доступ к публичным сервисам, использовать корпоративные или локальные модели и обучать сотрудников.