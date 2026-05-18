Мишустин заявил о переходе российской промышленности на отечественное ПО

Российская промышленность перевела ключевые процессы на отечественное программное обеспечение и успешно внедрила технологии искусственного интеллекта. С таким заявлением на пленарной сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России» выступил премьер-министр Михаил Мишустин. Прямая трансляция его выступления доступна на странице кабмина во «ВКонтакте» .

Глава правительства отметил, что в сферах авиастроительства, изготовления двигателей и судостроения объем отечественного программного обеспечения достиг 90%. Cамые высокие показатели продемонстрировали геологоразведка, электроэнергетика, нефтегазовая и нефтехимическая отрасли.

Кроме того в российской промышленности продолжилось внедрение инструментов искусственного интеллекта.

«Свыше половины предприятий уже вовлечены в процесс внедрения таких технологий. Пока немногие достигли стадии промышленной эксплуатации. А значит, потенциал роста — еще выше», — подчеркнул Мишустин.

Премьер-министр отметил, что искусственный интеллект расширяет свою долю рынка в два раза быстрее, чем общий сектор информационных технологий.

В конце апреля Уральский завод гражданской авиации завершил переход на систему автоматизированного проектирования «Макс», разработанную компанией «Цифровая мануфактура» — резидента особой экономической зоны «Дубна».

Отечественное программное обеспечение заменило иностранную технологию, чей разработчик отказался от обслуживания российских предприятий.