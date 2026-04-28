Созданное в Дубне ПО внедрили на Уральском заводе гражданской авиации

На Уральском заводе гражданской авиации завершили переход на отечественное программное обеспечение для проектирования. На предприятии внедрили систему автоматизированного проектирования «Макс», разработанную резидентом особой экономической зоны «Дубна».

Решение компании «Цифровая мануфактура» заменило зарубежные продукты.

Необходимость перехода возникла после ухода иностранного поставщика с российского рынка: предприятие лишилось технической поддержки и возможности продлевать лицензии. При этом нагрузка на производство продолжала расти — увеличивались объемы выпуска авиационной техники, усложнялись проекты и расширялись конструкторские подразделения.

Перед внедрением специалисты завода изучили доступные отечественные решения и выбрали систему «Макс», ориентированную на проектирование бортовых кабельных систем и трубопроводов. После тестирования и доработок ее перевели в промышленную эксплуатацию и интегрировали в существующую IT-инфраструктуру предприятия.

В частности, на базе платформы 1С создали единую систему управления мастер-данными, которая обеспечивает унификацию компонентов и синхронизацию информации между цифровыми системами. База элементов регулярно расширяется — примерно на 300 позиций ежемесячно.

Функциональные возможности позволяют автоматически проверять корректность проектных решений, включая параметры проводников, совместимость соединений и расчет характеристик кабельных жгутов, а также формировать полный комплект конструкторской документации.

По оценке предприятия, внедрение отечественной системы позволило не только сохранить накопленные данные, но и ускорить подготовку документации, обеспечив стабильную работу производства в условиях растущей загрузки.