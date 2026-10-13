IT-эксперт Ситнов перечислил ухудшающие сигнал Wi-Fi приборы

Самые распространенные Wi-Fi-роутеры работают на частоте 2,4 ГГц, как и большинство устройств умного дома. Об этом 360.ru рассказал преподаватель программирования, IT- специалист Кирилл Ситнов.

«Большинство вещей умного дома — простенькие гаджеты, устройства Bluetooth — работают на одной частоте. В силу того, что этих устройств много, — у каждого есть большой набор, парк всяких устройств, которые перекрывают каналы связи, — все захламляется лишней информацией, где устройство начинает путаться. В связи с этим замедляется само соединение», — объяснил эксперт.

По его словам, к таким предметам относятся лампочки, розетки, чайники, мультиварки и микроволновки. Гасить связь могут пульты дистанционного управления, которые не работают по инфракрасному порту, беспроводные мышки, клавиатуры и наушники.

Как улучшить Wi-Fi-соединение — читайте в нашем материале.