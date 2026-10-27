Иконку мессенджера «Макс» заметили на смартфоне главы Apple Тернуса
Главу корпорации Apple Джона Тернуса заподозрили в использовании мессенджера «Макс». Об этом сообщил сайт Phones.ru.
Пользователи обратили внимание, что на складном айфоне Тернуса была иконка, подозрительно похожая на российский мессенджер. Официально корпорация это сообщение не комментировала.
На опубликованных кадрах видно, что иконка находилась в нижнем ряду.
«Внешне она напоминает логотип MAX, но очевидно, что это другое приложение. При этом пользователям до сих пор не удалось выяснить его название», — уточнили на сайте.
Тернус продемонстрировал свой телефон еще месяц назад, но иконку стали обсуждать в Сети только сейчас.
Ранее мошенники с помощью фейковых аккаунтов российских звезд устроили крупную аферу с айфонами. Злоумышленники предлагали покупателям «выгодные» партии телефонов по заниженной цене и требовали предоплату. Предварительный ущерб от мошенников оценили в 60 миллионов рублей.