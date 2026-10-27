Иконку мессенджера «Макс» заметили на смартфоне главы Apple Тернуса

Главу корпорации Apple Джона Тернуса заподозрили в использовании мессенджера «Макс». Об этом сообщил сайт Phones.ru .

Пользователи обратили внимание, что на складном айфоне Тернуса была иконка, подозрительно похожая на российский мессенджер. Официально корпорация это сообщение не комментировала.

На опубликованных кадрах видно, что иконка находилась в нижнем ряду.

«Внешне она напоминает логотип MAX, но очевидно, что это другое приложение. При этом пользователям до сих пор не удалось выяснить его название», — уточнили на сайте.

Тернус продемонстрировал свой телефон еще месяц назад, но иконку стали обсуждать в Сети только сейчас.

Ранее мошенники с помощью фейковых аккаунтов российских звезд устроили крупную аферу с айфонами. Злоумышленники предлагали покупателям «выгодные» партии телефонов по заниженной цене и требовали предоплату. Предварительный ущерб от мошенников оценили в 60 миллионов рублей.