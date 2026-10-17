Академик РАН объяснил, почему летающая Tesla не сможет долго летать

Газовые ускорители нового Tesla Roadster позволяют автомобилю ненадолго подниматься в воздух, однако не подходят для продолжительных полетов. Об этом в эфире 360.ru заявил директор Института космических исследований РАН, академик Анатолий Петрукович.

По словам ученого, главная проблема заключается в необходимости размещения больших резервуаров со сжатым воздухом. Они занимают значительную часть полезного пространства автомобиля, а запас газа быстро расходуется.

«Теоретически такая штука, с точки зрения физики и техники, возможна. Единственное, что никакого практического смысла она не имеет», — отметил Петрукович.

Академик объяснил, что установленные на Roadster ускорители создают тягу за счет выхода сжатого воздуха через сопла. В отличие от ракетных двигателей, в которых происходит сжигание топлива, здесь используется так называемый холодный газ.

«Это газ, просто газ. Газ, накачанный в баллон. Если у вас избыточное давление в баллоне, то когда газ выходит через какое-то отверстие, он просто такую струю создает», — пояснил ученый.

Он добавил, что подобные двигатели давно применяются на небольших космических аппаратах, а сам принцип реактивного движения можно продемонстрировать даже с помощью обычного воздушного шарика.

«Надуйте шарик, который резиновый, и отпустите его, не закрывая отверстия. И он же будет летать. Из него воздух выходит и создает реактивную тягу. Каждый может этот фокус дома повторить», — рассказал Петрукович.

При этом академик признал, что Tesla удалось продемонстрировать высокую точность управления автомобилем в воздухе.

Как устроен летающий Tesla Roadster, сколько он будет стоить и что эксперты думают о перспективах подобных автомобилей — читайте подробнее в материале 360.ru.