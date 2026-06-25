Госдума рассмотрит законопроект о регулировании в области ИИ

Законопроект о базовых принципах и регулирования отношений в сфере создания и применения технологий искусственного интеллекта внесло правительство на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры в «Максе» .

Среди принципов, на которых построена законодательная инициатива, — обеспечение прав и свобод человека и благоприятных условий для развития технологий, технологическая независимость и безопасность, поддержка российских разработчиков, развитие международного сотрудничества и учет традиционных духовно-нравственных ценностей.

Законопроект вводит определения суверенной и национальной моделей искусственного интеллекта. Их разработчики получат государственную поддержку.

В документе прописан добровольный порядок маркировки контента, созданного при помощи нейросетей и правила использования интеллектуальной собственности для обучения моделей.

Ранее в России прошли испытания беспилотного грузовика.