Эксперимент удался, но есть нюансы. Почему ИИ пока не может заменить водителя

Эксперимент с первым беспилотным грузовиком показал, что искусственный интеллект пока недостаточно совершен — он не может полностью заменить водителя. Об этом Регине ореховой на стриме 360.ru рассказал эксперт по технологиям, директор и партнер компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Он прокомментировал перемещение по трассе Москва — Петербург беспилотного грузовика, которым управляли нейросети. Специалист обратил внимание, что ИИ-водитель не допустил глобального нарушения правил, однако запутался и остановился, когда дорога стала многополосной.

«Сейчас эта очень интересная, очень технологичная и очень продвинутая система адаптивного круиз-контроля, который позволяет держать заданную скорость, следовать к точке назначения, но в достаточно простых дорожных условиях», — подчеркнул он.

По словам Мясоедова, как только дорожная ситуация превращается во что-то более серьезное, или возникает нештатная ситуация, или дорога потеряла свой рельеф, машина теряется и не может понять, что ей дальше делать. В таких случаях без внешнего вмешательства уже не обойтись.

Специалист пришел к выводу, что ИИ-системы могут облегчить труд водителям на больших расстояниях, но убрать человека из кабины на сегодняшний день не представляется возможным.