Госдума приняла закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта
Госдума приняла закон о добровольной маркировке ИИ-контента
Базовый закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта приняла Госдума во втором и третьем чтениях. Об этом сообщил ТАСС.
В документе даются определения основных терминов, включая понятие искусственного интеллекта. Также в нем постулируются основные принципы правового регулирования в этой сфере, включая технологическую независимость и обеспечение прав и свобод человека.
Национальную стратегию развития ИИ будет утверждать президент, в ведении Правительства окажутся меры господдержки. Также Кабмин сможет определять область применения уверенных или национальных больших фундаментальных моделей.
Сайты, приложения и соцсети с аудиторией более полумиллиона человек обяжут обеспечить возможность добровольно маркировать ИИ-контент.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в школьную программу по информатике добавили изучение вопросов искусственного интеллекта.