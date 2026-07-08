Госдума приняла закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта

Базовый закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта приняла Госдума во втором и третьем чтениях. Об этом сообщил ТАСС .

В документе даются определения основных терминов, включая понятие искусственного интеллекта. Также в нем постулируются основные принципы правового регулирования в этой сфере, включая технологическую независимость и обеспечение прав и свобод человека.

Национальную стратегию развития ИИ будет утверждать президент, в ведении Правительства окажутся меры господдержки. Также Кабмин сможет определять область применения уверенных или национальных больших фундаментальных моделей.

Сайты, приложения и соцсети с аудиторией более полумиллиона человек обяжут обеспечить возможность добровольно маркировать ИИ-контент.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в школьную программу по информатике добавили изучение вопросов искусственного интеллекта.