В школьную программу добавили темы ИИ и беспилотников

Кравцов: в школьной программе уже есть темы, связанные с беспилотными системами

В российских школах уже изучают темы, связанные с беспилотными летательными аппаратами и искусственным интеллектом, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на фестивале беспилотных летательных аппаратов «Взлетай».

По словам Кравцова, развитие беспилотных летательных систем очень востребовано. Поэтому вопросы использования БПЛА включили в программу предмета «Труд (технология)».

«Темы, связанные с БПЛА, изучаются также в рамках основ безопасности и защиты Родины, уделяем им внимание и в системе дополнительного образования», — привела слова министра пресс-служба ведомства.

В программу по информатике добавили вопросы искусственного интеллекта.

Поделиться достижениями школьники могут на Всероссийской олимпиаде по робототехнике.

Ранее Кравцов сообщил, что в школах начнут изучать духовно-нравственную культуру России. Предмет появится в пятых, шестых и седьмых классах.