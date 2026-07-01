ФАС выдала Apple предупреждение из-за условий для российских поисковиков

Федеральная антимонопольная служба выдала Apple предупреждение из-за дискриминации российских поисковых систем. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Поводом для претензий стало то, что на устройствах Apple по умолчанию установлен зарубежный поисковик. Чтобы перейти на российский сервис, владельцу устройства приходится самостоятельно менять параметры.

«Для использования российских поисковых систем пользователь вручную меняет настройки. Это создает дискриминационные условия для отечественных разработчиков и приводит к ущемлению прав и интересов неопределенного круга потребителей», — отметили в ведомстве.

В службе также указали на нарушение требований о предустановке российского программного обеспечения на устройства с iOS. В частности, национального мессенджера «Макс» и отечественного магазина приложений.

Проверку инициировало Минцифры. Там заявили, что удаление приложений VK из App Store является проявлением недобросовестной конкуренции в интересах зарубежных платформ.