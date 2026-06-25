Минцифры назвало удаление VK из App Store недобросовестной конкуренцией

Удаление приложений компании VK из App Store — это проявление недобросовестной конкуренции в интересах зарубежных платформ. Такую позицию выразило Минцифры России в официальном заявлении в «Максе». .

В ведомстве считают эти действия политически мотивированными. Apple не представила аргументы о наличии санкционного давления. В то же время сам IT-гигант игнорирует требования законодательства: не дает возможность выбора поисковой системы по умолчанию и не предустанавливает российский магазин приложений на своих устройствах.

Россияне используют удаленные приложения общения и образования, получают через них предупреждения о рисках чрезвычайных ситуаций и происшествий. Компания Apple полностью игнорирует эти социально значимые вопросы.

Минцифры обратилось в Федеральную антимонопольную службу с просьбой срочно рассмотреть эти факты.