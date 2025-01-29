Дуров нашел причину отставания США от Китая в области ИИ

Система среднего образования в Китае значительно превзошла западную. Поэтому местные школьники победили на международных олимпиадах по математике и программированию, а стартап DeepSeek быстро достиг успеха. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров .

«Когда дело доходит до подготовки выдающихся учеников в математике и естествознании, система среднего образования Китая превосходит западную. Она поощряет жесткую конкуренцию среди учеников — принцип, заимствованный у высокоэффективной советской модели», — отметил он.

Успех китайского стартапа DeepSeek удивил общественность, но, по словам Дурова, он обязан эффективной системе образования. Китай догнал США в области искусственного интеллекта, а школьники из этой страны давно превзошли конкурентов на международных олимпиадах по математике и программированию.

Бизнесмен заявил, что для мотивации учиться важна конкуренция, и предупредил, что без проведения радикальной реформы американского образования доминирование КНР в области технологий неизбежно.

Китайский чат-бот DeepSeek оказался производительней и дешевле американского ChatGPT, а в России стал самым популярным приложением в магазине App Store. Из-за стартапа богатейшие люди мира потеряли 108 миллиардов долларов.