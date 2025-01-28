Ватикан заявил об угрозах искусственного интеллекта

Ватикан опасается обожествления искусственного интеллекта, ведь созданный человеком разум должен исключительно служить на благо, а не подменять его. Об этом сообщили в новом богословском документе — дикастерии доктрины веры, культуры и образования Antiqua et nova .

«Притязание на замену Бога собственным творением — идолопоклонство. ИИ не может обожествляться, и ему нельзя поклоняться, поскольку есть риск, что человек может стать рабом своего собственного изобретения», — отметили в тексте.

В материале добавили, что ИИ необходимо использовать только как дополнительный инструмент человеческого интеллекта.

В одобренном папой римским документе указали на этическую проблему — основные мощности ИИ находятся «в руках нескольких влиятельных компаний», поэтому они могут воспользоваться искусственным интеллектом для манипуляций в корыстных интересах.

В дикастерии также добавили, что ИИ способен приносить благо, но нужно учитывать, что подобный интеллект может стать источником оружия.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о создании мегакорпорации Stargate, которая должна будет обеспечить развитие инфраструктуры искусственного интеллекта. По его словам, разработка превзойдет китайский чат-бот DeepSeek.