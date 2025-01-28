Киберэксперт Дворянский: нейросеть DeepSeek оказалась дешевле и эффективнее, чем ChatGPT

Эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский рассказал ИА НСН , что китайская нейросеть DeepSeek обогнала ChatGPT в AppStore благодаря другому подходу к технологиям, более дешевой рабочей силе и доступу к разработкам, а также высокой конкуренции в Китае.

«У них другой подход к технологиям. Они уже достаточно давно разрабатывают это направление, поэтому логично, что они обгоняют США в высокотехнологичном сегменте», — сообщил журналистам собеседник.

На создание DeepSeek было потрачено всего шесть миллионов долларов, в то время как США вкладывают миллиарды в обучение нейросетей и закупку высокопроизводительных чипов.

СМИ пишут, что запуск DeepSeek привел к падению капитализации американских компаний на один триллион долларов за день (капитализация NVIDIA снизилась на 400 миллиардов долларов).