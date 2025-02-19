Маск анонсировал обновление модели ИИ Grok
Маск: ИИ Grok обновится до версии 3 «через день-два»
Специалисты завершат обновление модели искусственного интеллекта Grok до третьей версии «через день-два». Об этом в соцсети X заявил ее основатель Илон Маск.
«Кстати, для объяснения постов в [соцсети] Х все еще используется Grok 2. Через день-два он будет обновлен до Grok 3», — написал он.
Разработчики интегрировали ИИ прямо в социальную сеть. Им могут пользоваться все пользователи, у которых есть соответствующая подписка на площадке.
Стартап американского предпринимателя xAI уже продемонстрировал обновленную версию сервиса. Маск назвал Grok самым умным ИИ на планете. Демонстрация третьей версии нейросети прошла в прямом эфире.
Первую версию показали публике еще в ноябре 2023 года. Чтобы обучить нейросеть, разработчики использовали информацию из соцсети X. По мнению создателей сервиса, его главным преимуществом является возможность получать данные в реальном времени. Также Grok может отвечать на вопросы, которые из-за цензуры обычно игнорируются чат-ботами конкурентов.