Маск анонсировал обновление модели ИИ Grok

Специалисты завершат обновление модели искусственного интеллекта Grok до третьей версии «через день-два». Об этом в соцсети X заявил ее основатель Илон Маск.

«Кстати, для объяснения постов в [соцсети] Х все еще используется Grok 2. Через день-два он будет обновлен до Grok 3», — написал он.

Разработчики интегрировали ИИ прямо в социальную сеть. Им могут пользоваться все пользователи, у которых есть соответствующая подписка на площадке.

Стартап американского предпринимателя xAI уже продемонстрировал обновленную версию сервиса. Маск назвал Grok самым умным ИИ на планете. Демонстрация третьей версии нейросети прошла в прямом эфире.

Первую версию показали публике еще в ноябре 2023 года. Чтобы обучить нейросеть, разработчики использовали информацию из соцсети X. По мнению создателей сервиса, его главным преимуществом является возможность получать данные в реальном времени. Также Grok может отвечать на вопросы, которые из-за цензуры обычно игнорируются чат-ботами конкурентов.