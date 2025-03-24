Маск прорекламировал возможности чат-бота Grok с помощью фото со Сталиным

Американский предприниматель Илон Маск продемонстрировал возможности чат-бота Grok на основе искусственного интеллекта, используя фотографию с Иосифом Сталиным. Публикация появилась в аккаунте миллиардера в соцсети X .

Маск дал чат-боту задачу отредактировать кадр, на котором Сталин предстал с бывшим народным комиссаром внутренних дел СССР Николаем Ежовым. Grok удалил изображение Ежова со снимка.

Однако повторить эксперимент Маска у интернет-пользователей не получилось. Нейросеть ответила, что может редактировать только те изображения, которые сама сгенерировала.

Американский миллиардер не впервые использует фотографию Сталина и Ежова. В 2021 году он сделал мем на ее основе, заменив лица советских деятелей на Парага Агравала и Джека Дорси.

Ранее стало известно, что состояние Маска сократилось почти на 111 миллиардов долларов с декабря 2024 года.