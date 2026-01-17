Для обучения оскандалившегося чат-бота Grok запустили суперкомпьютер

Первый в мире суперкомпьютер мощностью более одного гигаватта запустили в США. Colossus 2 предназначен для обучения генеративного чат-бота на основе искусственного интеллекта Grok, сообщил основатель компании-разработчика xAI Илон Маск в соцсети X .

«Суперкомпьютер Colossus 2 для Grok теперь работает», — объявил он.

Пока суперкомпьютер потребляет более одного гигаватта энергии, но в апреле, по словам Маска, этот показатель увеличится до полутора гигаватт. Бизнесмен назвал его первым в мире учебным кластером для тренировки ИИ с такой мощностью.

Реализация проекта Colossus ранее вызвала критику со стороны экоактивистов. Члены американской организации по защите прав темнокожего населения NAACP призывали отключить его, так как использование метановых труб для снабжения суперкомпьютера электричеством вредило окружающей среде.

Нейросетевой чат-бот Grok компании Маска тоже оказался в центре скандала. Пользователи соцсети X нашли уязвимость, которая позволила генерировать эротический контент, в том числе с участием детей.