Активисты в США призвали отключить суперкомпьютер Маска

Американская организация по защите прав темнокожего населения NAACP обратилась к властям Мемфиса с просьбой остановить работу суперкомпьютера Colossus, принадлежащего компании Илона Маска. Об этом сообщил телеканал NBC .

По словам представителей организации, использование метановых турбин для обеспечения Colossus электроэнергией может вредить окружающей среде и здоровью жителей близлежащих районов, где живут преимущественно темнокожие семьи.

«То, что вы самый богатый человек в мире, не дает вам права загрязнять темнокожие общины и подвергать риску здоровье их жителей. Мы призываем департамент здравоохранения немедленно вмешаться», — публикует телеканал слова главы NAACP Деррика Джонсона, обращенные к Маску.

Активисты утверждают, что проект не соответствует экологическим стандартам и требует срочной проверки. Они призвали остановить работу комплекса и следить за его воздействием на атмосферу.

Ранее цена Toncoin взлетела после объявления о связке Telegram и Grok от Маска. Монета TON прибавила почти 23% в цене, согласно данным крупных криптобирж.