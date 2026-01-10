Маск ответил на угрозы Стармера его фотографией в бикини

Миллиардер Илон Маск высмеял премьер-министра Великобритании Кира Стармера в ответ на угрозы заблокировать соцсеть X . Он репостнул опубликованные на площадке сгенерированные нейросетью издевательские фотографии с политиком.

На первом изображении облаченный в синее бикини Стармер улыбался на фоне тропического пляжа с пальмами. На втором он стоял в красном купальнике на фоне стены.

В сообщении, который репостнул Маск, говорилось о сервисах ИИ, которые могут создавать откровенные изображения наравне с Grok, однако им не угрожают блокировкой.

«Они просто хотят подавить свободу слова», — подчеркнул предприниматель.

Ранее он репостнул шутку о телефоне президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в котором якобы нашли переписку с украинским лидером Владимиром Зеленским. В ироничном тексте говорилось о том, что глава Украины умоляет дать ему в долг 500 миллионов долларов и просит не говорить об этом хозяину Белого дома Дональду Трампу.